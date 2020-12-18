Новые выплаты, волшебник Хабиров и опасная песня Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Утро пятницы началось с хороших новостей для семей с детьми. На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате к Новому году. По пять тысяч получат все семьи страны с детьми до восьми лет. Мы узнали, как получить новогодний презент от властей. Подробнее в материале.
А вот глава нашей республики Радий Хабиров решил исполнить аж три желания. Только вот исполнение мечты достанется не всем, а только 9-летнему Михаилу Манулину, 15-летнему Роману Щекатурову и 65-летней Татьяне Буланкиной. О том, почему Хабиров решил исполнить желания этих людей и что именно они загадали, подробнее в материале.
Удивил и глава совета директоров ИА «Башинформ», недавно избранный председатель Общественной палаты Башкирии, Ростислав Мурзагулов. Он выпустил клип, в котором высмеивает отношение к чиновникам, в частности, претензии на его дружбу с рэп-артистом Моргенштерном. Ролик вызвал неоднозначные эмоции у жителей республики. Описание в материале.
Новости из сферы образования, скорее всего, никого не удивили, но подтвердили догадки. Глава Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин во время брифинга по итогам 2020 года признался, что дистанционное обучение повлияло на качество образования. А точнее, оно снизилось.
Уфимский рэпер Моргенштерн за сегодняшний день дважды появился в сводках новостей. Прокуратура подала иск в районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории России его песню под названием «Я съел деда». При этом в сообщении говорится, что во время судебного разбирательства экспертам придется внимательно вслушаться в текст песни, так как прокуратура посчитала некорректным пока только название произведения.