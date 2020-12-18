Новые выплаты, волшебник Хабиров и опасная песня Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

А вот глава нашей республики Радий Хабиров решил исполнить аж три желания. Только вот исполнение мечты достанется не всем, а только 9-летнему Михаилу Манулину, 15-летнему Роману Щекатурову и 65-летней Татьяне Буланкиной. О том, почему Хабиров решил исполнить желания этих людей и что именно они загадали, подробнее в материале.