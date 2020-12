Сегодня, 18 декабря, в ходе брифинга министр образования Айбулат Хажин заявил о смене системы выплаты зарплаты учителям в 2021 году. По его словам, сейчас зарплата педагогов состоит из оклада – 36% и стимулирующих – 64%.

Министр заявил, что с 1 января 2021 года в Башкирии начнут использовать опыт других субъектов Российской федерации. В частности, по стране начали использовать практику «переворота этой пирамиды». В республике, с учетом уральского коэффициента, зарплата учителей будет состоять из 65% оклада и 25% надбавок. При этом изменения будут проходить постепенно. Повсеместно к желаемому результату придут в течении трех лет.

