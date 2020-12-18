Глава Минобра Башкирии заявил о снижении качества образования на дистанционке

— Мы провели исследования в сентябре-октябре месяце и буквально неделю назад проанализировали результаты. Есть снижение по качеству образования 10-классников. Я считаю для нас однозначным решением может быть только продолжение обучения в очном режиме, отметил Айбулат Хажин.
Также по словам министра дистанционное обучение по большому счету не принесло положительных эффектов в части сокращения заболевших коронавирусом. Поэтому в будущем планируется делать упор именно на живое обучение и прямое взаимодействие педагога и ученика.
— Нам очень важно этих 10-классников, которые уже через год будут сдавать ЕГЭ, максимально быстро подвести к требуемым результатам по федеральным стандартам, чтобы они успешно сдали ЕГЭ и смогли дальше продолжить обучение в ВУЗах. Дети не виноваты, что сложилась такая ситуация в стране и мире, подытожил Хажин.