Глава Минобра Башкирии заявил о снижении качества образования на дистанционке

— Нам очень важно этих 10-классников, которые уже через год будут сдавать ЕГЭ, максимально быстро подвести к требуемым результатам по федеральным стандартам, чтобы они успешно сдали ЕГЭ и смогли дальше продолжить обучение в ВУЗах. Дети не виноваты, что сложилась такая ситуация в стране и мире, подытожил Хажин.