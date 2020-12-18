Глава Минобра Башкирии заявил о снижении качества образования на дистанционке

Глава Минобра Башкирии заявил о снижении качества образования на дистанционке

Вчера, 15:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 18 декабря, глава Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин провел брифинг по итогам 2020 года. По его словам, дистанционное обучение повлияло на качество образования.

— Мы провели исследования в сентябре-октябре месяце и буквально неделю назад проанализировали результаты. Есть снижение по качеству образования 10-классников. Я считаю для нас однозначным решением может быть только продолжение обучения в очном режиме, отметил Айбулат Хажин.

Также по словам министра дистанционное обучение по большому счету не принесло положительных эффектов в части сокращения заболевших коронавирусом. Поэтому в будущем планируется делать упор именно на живое обучение и прямое взаимодействие педагога и ученика.

— Нам очень важно этих 10-классников, которые уже через год будут сдавать ЕГЭ, максимально быстро подвести к требуемым результатам по федеральным стандартам, чтобы они успешно сдали ЕГЭ и смогли дальше продолжить обучение в ВУЗах. Дети не виноваты, что сложилась такая ситуация в стране и мире, подытожил Хажин.

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