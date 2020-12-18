Депутаты Госсобрания Башкирии одобрили запрет на передвижные зоопарки и дельфинарии

Депутаты Госсобрания Башкирии одобрили запрет на передвижные зоопарки и дельфинарии

Вчера, 11:31ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутаты Курултая Башкирии на вчерашнем заседании поддержали проект федерального закона, по которому запрещаются передвижные зоопарки и дельфинарии. Данный документ направлен в Госдуму РФ.

Парламентарии предлагают запретить передвижные зоопарки, цирки и дельфинарии по всей стране. Решение обусловлено антигуманными условиями содержания животных в подобных заведениях.

В любое время года и в любую погоду животные ютятся в тесных клетках, лишены надлежащего ухода и питания. Из-за такого обращения животные могут становиться агрессивными и представлять опасность для людей, отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Законопроект предусматривает переходный период, когда владельцы передвижных зверинцев смогут перейти на стационарный режим работы или прекратить деятельность и определить животных в стационарные зоопарки.

Напомним, в начале августа глава республики Радий Хабиров возмутился передвижными зоопарками в столице Башкирии. Позже он поручил разработать проект зоопарка. Премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что его планируют построить в течение двух-трех лет.

Related news:
БашкирияЗаконы / Законопроектызоопарк
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы