Депутаты Госсобрания Башкирии одобрили запрет на передвижные зоопарки и дельфинарии

Депутаты Курултая Башкирии на вчерашнем заседании поддержали проект федерального закона, по которому запрещаются передвижные зоопарки и дельфинарии. Данный документ направлен в Госдуму РФ.

Парламентарии предлагают запретить передвижные зоопарки, цирки и дельфинарии по всей стране. Решение обусловлено антигуманными условиями содержания животных в подобных заведениях. В любое время года и в любую погоду животные ютятся в тесных клетках, лишены надлежащего ухода и питания. Из-за такого обращения животные могут становиться агрессивными и представлять опасность для людей, отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев. Законопроект предусматривает переходный период, когда владельцы передвижных зверинцев смогут перейти на стационарный режим работы или прекратить деятельность и определить животных в стационарные зоопарки. Напомним, в начале августа глава республики Радий Хабиров возмутился передвижными зоопарками в столице Башкирии. Позже он поручил разработать проект зоопарка. Премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что его планируют построить в течение двух-трех лет.

