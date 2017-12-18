Владимир Путин подарил школьнице из Брянской области щенка

Президент России Владимир Путин подарил ученице восьмого класса из Брянской области Алине Бобок месячного щенка лабрадора.

Как пишет издание Dni.ru, школьница назвала собаку Марго.

Российский лидер не оставил без внимания просьбу девочки, которая несколько месяцев назад отправила письмо на сайт президента с просьбой о подарке. Вручали его школьнице мэр Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов. Ученица сказала, что иметь собаку было мечтой всей ее жизни.

Напомним, в течение 15 лет у Владимира путина жил домашний питомец, собака Конни Полгрейв породы лабрадор. Один из ее потомства в настоящее время находится во Владикавказе и служит в городской службе спасения.

В октябре этого года российский президент получил в подарок от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая по кличке Верный.