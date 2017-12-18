В ESA получили широкоугольный снимок Марса
Вчера, 16:45Общество
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Европейское космическое агентство (ESA) выложило в Сеть необычный снимок Марса.
Как пишет издание Dni.ru, специалисты смогли впервые получить широкоугольное изображение Красной планеты.
Кадр сделали при помощи зонда Mars Express, совершившего полет над планетой с севера на юг. По фото видно, что область с ледяным покровом располагается внизу, а красный ландшафт экватора сверху.
Отмечается, что на снимке Марс виден в деталях. В частности, по фото можно разглядеть каньоны, вулканы и разломы.
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