В ESA получили широкоугольный снимок Марса

Европейское космическое агентство (ESA) выложило в Сеть необычный снимок Марса.

Кадр сделали при помощи зонда Mars Express, совершившего полет над планетой с севера на юг. По фото видно, что область с ледяным покровом располагается внизу, а красный ландшафт экватора сверху.