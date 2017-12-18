В Башкирии полицейский признался, что пытал задержанного

Обвиняемого в пытках полицейского пока не уволили из МВД.

Сотрудник полиции Ильмир Амирханов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, признал свою вину и заявил о готовности выплаты компенсации за моральный вред жителю Чишмов Денису Юмагулову. Обвиняемый также заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, сообщает региональное отделение Комитета против пыток.

Ранее Медиакорсеть подробно писала об этом. Напомним, Юмагулов обратился за помощью к Комитету еще в мае этого года. Тогда он сообщил, что 4 апреля к нему домой пришли двое сотрудников полиции и предложили, якобы в рамках планового мероприятия по выявлению наркоманов, проехать с ними в наркологический диспансер для сдачи анализов. Денис согласился, однако уже в пути понял, что ведут его в отдел полиции. Уже в отделении на него попытались «повесить» дело о краже в местном магазине «Мачо». Когда мужчина отказался, на него начали оказывать давление, а после — избивать.

«Били по животу, спине, обещали подкинуть наркотики», - говорил Юмагулов. В конце концов, после случаев избиения, мужчина был вынужден признать свою вину. В конце концов, потерпевшему полицейские предложили выпить 150 граммов водки. В противном случае пригрозили оставить в отделе еще на двое суток. После этого мужчину отпустили домой, однако буквально через несколько минут его задержали сотрудники ППС за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Тогда Юмагулов вновь попал в то же отделение полиции, где его очередной раз избили и попытались повесить еще несколько дел. Мужчине в итоге отбили селезенку и повезли в больницу, поскольку его состояние сильно ухудшилось.

«В десять часов вечера был отбой, и я пытался лечь на кровать, но у меня это не получалось из-за сильной боли в животе. Я начать звать на помощь, и сотрудник ИВС, выслушав меня, позвонил дежурному, который вызвал скорую помощь. Пока мы ехали в больницу, у меня начал сильно набухать живот – я понял, что это внутреннее кровотечение»,- вспоминал Юмагулов. Спустя две недели чишминца выпустили домой.

В выписном эпикризе врачи отразили следующий диагноз:«Закрытая травма живота. Разрыв селезенки. Внутрибрюшное кровотечение. Осл: Геморрагический шок 1-2 ст. тяжести. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести».

Как сообщили Медиакорсети в Комитете против пыток, 5 мая было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий»). В тот же день Денис Юмагулов был признан потерпевшим, а в деле появился подозреваемый – оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Чишминскому району Ильмир Амирханов. 12 мая ему было предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он тогда не признал, от дачи показаний отказался. В период следствия Амирханов был отстранен от должности и помещен под домашний арест, под которым он до сих пор находится.

По словам регионального главы Комитета против пыток Евгения Литвинова, полицейского, который признался в содеянном, пока так и не уволили.

- В настоящее время вопрос о выплате за моральный вред пока не решен. Сам Денис Юмагулов находится в места лишения свободы по статье «Кража» - суд приговорил его к двум годам лишения свободы. 26 декабря потерпевший намерен подать апелляцию, - заявил Литвинов. Он также отметил активное сотрудничество со следствием.

- Следствие прислушивалось к доводам и активно сотрудничало с нами. Была командная работа, проведено несколько экспертиз, допрошено порядка 60 свидетелей. Судя по всему, обвиняемый, ознакомившись с 8 томами материалов дела, пришел к выводу, что ему лучше полностью признать свою вину, - заключил Литвинов.

В ближайшее время дело будет направлено прокурору, а затем в суд для решения вопроса о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Напомним, что при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, наказание за совершение преступления не может превышать двух третей от максимального наказания.