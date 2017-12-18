СМИ: в цирке Владивостока выступили львицы с ожирением

Пришедшие на представление в цирк Владивостока зрители и пользователи Сети обеспокоились состоянием львиц.

Как пишет издание Dni.ru, фотокадр с репетиции выложили в интернет 16 декабря, и он вызвал множество откликов.

Гости первого шоу, которое состоялось после капитального ремонта здания цирка, были удивлены состоянием львиц. У животных заметны явные признаки лишнего веса.

На кадрах с генеральной репетиции шоу «Империя львиц» два тигра и четыре львицы стоят на задних лапах. Последние смотрятся перекормленными.

Из-за этого факта правозащитники обратились в правоохранительные структуры с просьбой провести проверочные мероприятия.