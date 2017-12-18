Под Уфой участнице массовой голодовки дольщиков уже вызвали «скорую»

Обманутые дольщики в микрорайоне Новобулгаково начали новую акцию протеста.

Около сотни обманутых дольщиков принимают участие в голодовке протеста против бездействия застройщика – компании «Стройвертикаль» и представителей власти. Акция протеста началась сегодня, 18 декабря. Об этом Медиакорсети сообщил активист группы дольщиков Роман Ситдиков.

По его словам, в качестве площадки для проведения голодовки люди выбрали второй этаж одного из недостроенных домов жилого комплекса «Новобулгаково».

- У нас просто лопнуло терпение. Многие доведены до такого состояния, что людям просто не на что надеяться, - рассказал Медиакорсети Роман Ситдиков. – Среди нас есть пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники разных жилищных программ. Здесь подставили не только нас, оставив без денег и жилья, но и государство. Всего в числе пострадавших – больше 500 человек. Я сам хотел приобрести здесь жилье по программе «Жилье для российской семьи», гарантом по которой является глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По словам Романа, пока многие участники голодовки находятся на своих рабочих местах, но вечером они придут на эту площадку и присоединятся к общей группе участников акции. На место голодовки принесли обогреватели и баллоны с водой. Многие готовы ночевать прямо здесь, уже установили палатки.

- Сегодня приезжал представитель застройщика, однако ничего вразумительного он нам так и не смог сказать. А обещаниям мы больше не верим, - заявил Роман Ситдиков.

Голодовка пока запланирована на неделю, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от ответных шагов застройщика и представителей власти. Напомним, ранее обманутые дольщики этого жилого комплекса планировали провести голодовку в середине ноября. Но после общения с делегацией Госкомстроя РБ и застройщика – компании «Стройвертикаль» - решено было отказаться от акции. Представитель застройщика объяснил сложившееся положение дел тем, что компания пострадала в результате экономического кризиса и на завершение работ теперь нет денег. Однако после этого никаких перемен так и не случилось.

По словам Романа Ситдикова, сегодня одной участнице голодовки уже стало плохо, пришлось вызывать «скорую помощь», - видимо, женщина перенервничала и у нее поднялось давление.