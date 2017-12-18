«Лидеры России»: Кто из Башкирии прошел в полуфинал

Всего на этот этап конкурса в Самару приехали 20 человек из Башкирии.

В Самаре три дня, с 16 по 18 декабря, проходил региональный полуфинал Всероссийского открытого конкурса управленцев «Лидеры России» в ПФО. В Приволжском федеральном округе кроме Самары полуфинал организовали в Нижнем Новгороде. Мы побывали в Самаре.

В Самару в отель Holliday Inn приехали 142 конкурсанта из семи регионов ПФО: из Самарской области – 48, Республики Татарстан – 32, Республики Башкортостан – 19, Саратовской области – 19, Оренбургской области – 15, Ульяновской области – 8, Пензенской области – 1 человек. Каждый из них должен пройти индивидуальные и командные задания, содержание которых держалось в строгой секретности. Журналистам разрешено было общаться с управленцами, при этом их строго предупредили, что вопросов о содержании заданий быть не должно. Всё потому, что организаторы конкурса соблюдают правило равных возможностей для всех его участников, а полуфиналы проходят в разное время в разных городах страны, и важно не допустить утечки информации для тех участников, которые начнут борьбу за выход в финал позже других.

Участников полуфинала оценивают по восьми критериям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность (служение). Итоги полуфинала станут известны через 7-10 дней. Всего должно быть отобрано 300 человек из 2691, прошедших в полуфинал. 300 финалистов примут участие в финальном этапе конкурса «Лидеры России» в феврале 2018 года в Москве, они будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей. В финале отберут 100 победителей, которые в 2018 году будут получать персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.

Мы пообщались с тремя участниками полуфинала из Башкирии.

Начальнику отдела инфраструктурного развития администрации Уфы Ильдару Ишманову – 31 год, он узнал о конкурсе от друзей и решил принять в нем участие.

- Все ради интереса, - сказал Ильдар Ишманов. - После заявки пришел ответ, что необходимо оформить интервью. Оно предательски долго не грузилось, но все-таки прошло. Дальше – тестирование, и так добрался до полуфинала. Соперники серьезные. И здесь необходимо разбираться во всем понемножку и в чем-то - очень хорошо.

Если Ильдар войдет в заветную сотню победителей, то своим наставником он хотел бы видеть министра экономического развития России Максима Орешкина.

34-летний уфимец Альберт Мустафин – руководитель строительной фирмы по строительству объектов в нефтегазовой отрасли. Он мечтает попасть к министру обороны Сергею Шойгу.

- Он более всего близок мне по духу, - объяснил Альберт Мустафин. – Он хозяйственник, и жнец, и на дуде игрец, и во всех горячих точках. Когда в 90-е годы страну рвало на куски, он один из немногих, кто пытался собрать воедино эту мозаику. Я бы хотел учиться именно у этого человека.

- Сразу с институтской скамьи я попал на стройку, принимал участие в строительстве трубопровода в Саудовской Аравии, и уже в 24 года стал руководителем крупного строительно-монтажного управления, - рассказал Альберт Мустафин. - Прошло уже более 9 лет, а я все так же нахожусь на той же самой должности. Принимая участие в этом конкурсе, я рассчитываю, что смогу преодолеть те самые барьеры, которые препятствуют моему дальнейшему развитию как лидера. Именно поэтому, как только я увидел информацию о конкурсе, я решил принять в нем участие. Я чувствую, что я уперся, а в чем причины - для себя я определить не могу.

Алексею Яковлеву – 38 лет, он решил принять участие в конкурсе чисто из соревновательного интереса:

- Я родился в Уфе и вырос здесь, закончил УГАТУ, - рассказал Алексей Яковлев. – Работаю в промышленно-гражданском строительстве, головной офис находится в Москве. Принял решение участвовать в конкурсе, потому что интересно посоревноваться, интересные спикеры здесь. Мне нравится строить, я профессиональный строитель.

Фотографироваться и назвать имя своего желаемого наставника Алексей отказался:

- Я даже не думал об этом, считаю, что сначала надо попасть в число 100 лучших.

После торжественной церемонии закрытия полуфинала каждый участник получил диплом, подписанный первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщили в пресс-службе конкурса. В дальнейшем организаторы конкурса намерены сохранить связь со всеми представителями ПФО, чтобы в полной мере использовать их потенциал на региональном и федеральном уровне.