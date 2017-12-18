Фотофакт: в Уфе перестали ходить все трамваи и троллейбусы

Работники торговых точек, находящихся на остановках устали отвечать на вопросы о трамваях.

«Трамваи не ходят, совсем, никакие!!!» «С вопросами о трамваях в магазин не заходить», такие объявления появились сегодня на дверях одного из магазинов, находящемся на Южном автовокзале Уфы. По мнению пользователей социальных сетей, такие объявления отражают широту проблемы и то, что людей действительно беспокоит остановка трамваев и троллейбусов.

Напомним, в пятницу 15 декабря пресс-служба компании ЭСКБ распространила релиз, в котором сообщила, что собирается прекратить поставки электроэнергии на несколько подстанций электротранспорта. В компании объяснили это нежеланием управлением электротранспорта (МУЭТ) выплачивать долг за ресурсы, который на момент публикации составил уже более 200 млн рублей.