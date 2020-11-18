Житель Уфы сообщил о заложенной бомбе в одном из домов города

Житель Уфы сообщил о заложенной бомбе в одном из домов города

Вчера, 11:09ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Житель Уфы обратился в службу спасения по номеру «112» и сообщил о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Октября заложено взрывное устройство. Районный суд планирует назначить дату судебного производства.

По версии следствия, случай произошел в марте 2020 года. Выехавшие на вызов сотрудники полиции никакой бомбы в указанной квартире не обнаружили. Звонившим оказался ранее судимый 28-летний уфимец.

Мужчина признался, что звонил не случайно. Таким образом он хотел отомстить своему другу, который был должен ему денег за некую работу. Более того, мужчина узнал, что его должник на эти деньги открыл свой бизнес и захотел расправиться с ним необычным способом.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении даты судебного заседания.

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