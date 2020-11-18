В Уфе спасатели вытащили девушку, застрявшую в батарее

Девушка рассказала, что вешала шторы у себя в квартире, стоя на подоконнике. Когда она решила слезть, в последний момент одна нога соскользнула и попала между секциями батареи. Около 30 минут она пыталась выбраться из плена самостоятельно, но ничего не вышло. И тогда она решила вызвать спасателей.