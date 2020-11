В Уфе спасатели вытащили девушку, застрявшую в батарее

Накануне, 17 ноября, в службу спасения Уфы позвонила молодая девушка, которая угодила в беду. К ней в скором времени прибыли спасатели.

Девушка рассказала, что вешала шторы у себя в квартире, стоя на подоконнике. Когда она решила слезть, в последний момент одна нога соскользнула и попала между секциями батареи. Около 30 минут она пыталась выбраться из плена самостоятельно, но ничего не вышло. И тогда она решила вызвать спасателей. Video: УГЗ Уфы Специалисты попали в квартиру к девушке через окно. Спустя некоторое время уфимка была на свободе. Видимых повреждений в стопе не обнаружено, однако спасатели рекомендовали ей обратиться в травмпункт, если нога все же заболит.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter