Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею создать системы вызова скорой помощи по СМС.

По мнению Рязанского, инициатива может привести к «взрывному буму» сообщений, в том числе ложных, о состоянии своего здоровья, пишет RT. Возможность вызова скорой по СМС лучше оставить для людей с ограниченными возможностями, в остальных случаях не стоит заменять обычное человеческое общение, считает парламентарий.

