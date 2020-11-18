В Москве стартовал второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства»

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что «в первом сезоне мы не только узнали о новых удивительных местах нашей страны, но и получили уникальные проекты, которые теперь поддерживают наши партнеры. И самое главное — у нас появляется прекрасное сообщество мастеров гостеприимства, настоящая сплоченная команда, которая стала таковой в ходе конкурса». Было решено не затягивать с запуском нового сезона, чтобы летом 2021 года участники «Мастеров гостеприимства» смогли реализовать свои идеи. В этом сезоне участники будут решать реальные задачи по развитию туризма даже в самых отдаленных районах России. Комиссаров поблагодарил наставников, экспертов и людей, которые приняли участие в конкурсе, чтобы презентовать свои проекты, получить их оценку и поработать с профессионалами.