В Москве стартовал второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства»

В Москве начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Проект является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей» и призван помочь в раскрытии потенциала региональных бизнесменов и профессионалов из туристической сферы.

Как рассказывает Марат Насхутдинов, конкурс «Мастера гостеприимства» подарил ему новые знакомства, расширил кругозор, это новый опыт и знания: «Я увидел для себя новые масштабы». Проект Марата — «Первый национальный стритфуд Aibat Hallyar» — это современная интерпретация башкирских блюд, популяризация башкирской культуры, развитие туризма в регионе. «Хотим масштабировать проект в регионы, для большей узнаваемости Башкирии», — говорит Марат. Лейсан Сулейманова из Уфы, победительница конкурса из Республики Башкирия, отмечает высочайший уровень конкурса и финала: «Первый день финала был похож на мини-MBA, столько интересных кейсов! Мы создали с командой, например, квест „На ощупь“, который уже можно брать и реализовывать. Организация на высоте!». Лейсан организует авторские туры и хочет развивать их: «Один из наших проектов — агротур „В гости к бабушке в Стерлибашево“. Я хочу его масштабировать и уже создаю франшизу. Меня радует, что на второй день трека защиты проектов в финале я увидела, что в Тюмени участница Елена тоже создает франшизу социальной направленности. Хорошо, что в разных городах создаются два таких проекта, которые возвращают людей в деревню, к истокам. Сейчас это очень актуально». Победительница советует другим представителям сферы гостеприимства обязательно участвовать в конкурсе: «Меня очень радует, что мои искания, творчество получили такую высокую оценку. Для меня это вдохновляющий момент. Знаю, что я и дальше буду работать в этом направлении. Желаю использовать этот конкурс для своего развития. Действительно, Россия — страна возможностей! Участвуйте, и вы ощутите крылья за спиной и полетите, как и я». Второй сезон внес ряд изменений. На профильных площадках в регионах будут соревноваться будущие отельеры, рестораторы и другие специалисты в туристической сфере. Также изменились критерии оценки. Если в первом сезоне участники решали игровые кейсы, то в этом году они будут работать над решением реальных региональных задач. Также в новом сезоне увеличится количество грантов для победителей. По словам первого замруководителя администрации президента, куратора конкурса Сергея Кириенко, этот непростой период может оказаться временем возможностей для специалистов, которые хотят развиваться в сфере туризма. Выросло количество людей, которые путешествуют по России. Захотят ли люди снова вернуться, чтобы увидеть те достопримечательности, которые посетили во время эпидемии? Это зависит от специалистов, организующих гостеприимство, отметил Кириенко и добавил, что важно самому знать историю и культуру своей страны. Слова замруководителя АП приводит ria.ru. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что «в первом сезоне мы не только узнали о новых удивительных местах нашей страны, но и получили уникальные проекты, которые теперь поддерживают наши партнеры. И самое главное — у нас появляется прекрасное сообщество мастеров гостеприимства, настоящая сплоченная команда, которая стала таковой в ходе конкурса». Было решено не затягивать с запуском нового сезона, чтобы летом 2021 года участники «Мастеров гостеприимства» смогли реализовать свои идеи. В этом сезоне участники будут решать реальные задачи по развитию туризма даже в самых отдаленных районах России. Комиссаров поблагодарил наставников, экспертов и людей, которые приняли участие в конкурсе, чтобы презентовать свои проекты, получить их оценку и поработать с профессионалами. Принять участие в конкурсе может любой желающий, кто достиг возраста совершеннолетия и оставил заявку на сайте https://welcomecup.ru/. После этого участники должны будут записать видеовизитку о своем городе и выполнить творческое задание. В прошлом сезоне участвовали более 20 тысяч человек из 85 субъектов РФ. В финал конкурса попали проекты 186 конкурсантов. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сказала, что российская туротрасль стоит на пороге крупных перемен. «В прошлом сезоне мы смогли увидеть множество интересных проектов очень ярких и талантливых людей. Я уверена, что вместе мы сможем изменить облик российского туризма», — приводит слова Догузовой издание «Новые Известия». По словам Догузовой, Ростуризм отобрал несколько проектов, работать над которыми участникам конкурса помогут эксперты. Имеется в виду развитие туризма на Байкале и создание коротких экскурсионных маршрутов для представителей старшего поколения. Поддержку проектам окажет Русское географическое общество (РГО), которое в первом сезоне было генеральным партнером. Их фаворитом является проект «Великие северные экспедиции — русская Арктика и Антарктика». По словам заместителя исполнительного директора РГО Сергея Корлыханова, в ходе конкурса появляются туристические стартапы, которыми могут заинтересоваться инвесторы. РГО и конкурсанты будут популяризировать географию, традиции народов страны, а также сохранять историческое и культурное наследие. Второй сезон «Мастеров гостеприимства» будет состоять из двух этапов. Первый, который пройдет в дистанционном режиме, состоится в январе–феврале. Кандидаты, успешно прошедшие заочные испытания, будут приглашены на полуфиналы, где участники смогут презентовать свои проекты жюри.

