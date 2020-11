Сегодня, 18 ноября, в правительстве республике состоялось совещание на тему организации новогодних праздников. Министр ЖКХ Борис Беляев поручил главам муниципалитетов завершить подготовку ледовых городков уже к 10 декабря.

Также он отметил, что все праздничные гуляния все же состоятся. Но проводиться они будут на улице и с учетом социальной дистанции. А во избежание столпотворений было принято решение построить еще больше ледовых городков. — Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города, отметил Борис Беляев.

