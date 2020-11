В Башкирии погода в ближайшие три дня существенно не изменится. Так, сегодня, 18 ноября, осадков не ожидается. Из-за устоявшегося мороза возможет гололед. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью может опуститься до -19 градусов, днем до -8 градусов.

Сильный ветер местами поднимется в четверг, 19 ноября. Тем не менее, никаких циклонов с осадками это не принесет. Температура воздуха ночью -12..-17 градусов, местами до -23, днем -4..-9 градусов. В пятницу порывы ветра сменят направление и будут дуть с юго-запада. Тем не менее, теплее не станет. Температура воздуха ночью -9..-14, местами до -20 градусов, днем -2,-7 градусов.

