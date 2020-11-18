В Башкирии многодетная мать из Нефтеюганска спасла жизнь 12-летнему подростку

Как сообщает издание ugra-news.ru, случай произошел еще в конце августа на Красных скалах около поселка Павловка. Там героиня отдыхала у родственников со своей семьей. Когда они пошли на прогулку для осмотра местностей и фотографирования, женщина увидела, что внизу лежит мальчик. Оказалось, он сорвался вниз.