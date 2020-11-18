В Башкирии многодетная мать из Нефтеюганска спасла жизнь 12-летнему подростку

В Башкирии многодетная мать из Нефтеюганска спасла жизнь 12-летнему подростку

Вчера, 09:36ОбществоКарина МамаеваPhoto: ugra.news
Власти Башкирии передали в город Югра медаль «За доблесть». Награда положена 27-летней матери троих детей из Нефтеюганска Светлане Меняевой. Женщина спасла жизнь мальчика, который сорвался со скалы в Нуримановском районе Башкирии.

Как сообщает издание ugra-news.ru, случай произошел еще в конце августа на Красных скалах около поселка Павловка. Там героиня отдыхала у родственников со своей семьей. Когда они пошли на прогулку для осмотра местностей и фотографирования, женщина увидела, что внизу лежит мальчик. Оказалось, он сорвался вниз.

Светлана оставила своих детей под присмотром родственников, а сама спустилась вниз. У мальчика был открытый перелом ноги. Она попросила скинуть оставшихся наверху взрослых футболку, полотенце и ремень, а также вызвать медиков и спасателей. Помощь прибыла примерно через час. За это время смелая женщина подручными средствами перевязала мальчику ногу.

Мальчика медики доставили в реанимацию, а после перевезли в палату. Ему сделали операцию на ногу, учится пока дистанционно. Врачи уверяют, что после восстановления подросток снова сможет ходить.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы