В Башкирии многодетная мать из Нефтеюганска спасла жизнь 12-летнему подростку

Власти Башкирии передали в город Югра медаль «За доблесть». Награда положена 27-летней матери троих детей из Нефтеюганска Светлане Меняевой. Женщина спасла жизнь мальчика, который сорвался со скалы в Нуримановском районе Башкирии.

Как сообщает издание ugra-news.ru, случай произошел еще в конце августа на Красных скалах около поселка Павловка. Там героиня отдыхала у родственников со своей семьей. Когда они пошли на прогулку для осмотра местностей и фотографирования, женщина увидела, что внизу лежит мальчик. Оказалось, он сорвался вниз. Светлана оставила своих детей под присмотром родственников, а сама спустилась вниз. У мальчика был открытый перелом ноги. Она попросила скинуть оставшихся наверху взрослых футболку, полотенце и ремень, а также вызвать медиков и спасателей. Помощь прибыла примерно через час. За это время смелая женщина подручными средствами перевязала мальчику ногу. Мальчика медики доставили в реанимацию, а после перевезли в палату. Ему сделали операцию на ногу, учится пока дистанционно. Врачи уверяют, что после восстановления подросток снова сможет ходить.

