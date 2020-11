По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки еще 119 человек заразились коронавирусом. Всего с момента начала пандемии опасную болезнь подхватили 12 684 человека.

За минувшие сутки 37 человек выписаны с выздоровлением. Всего вылечились от недуга 11 191 пациент. Также Минздрав сообщает о еще одном умершем пациенте. Подробности уточняются. Напомним, ранее глава Минздрава Максим Забелин озвучил изменения в работе с коронавирусными и контактными больными. Если раньше для выписки требовалось три теста подряд с отрицательным результатом, то теперь достаточно будет одного.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter