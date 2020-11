Самарский суд оставил в силе приговор нигерийцу за изнасилование проститутки в Уфе

Сегодня, 18 ноября, Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая проходит в качестве потерпевшей по делу об изнасиловании. Обвиняемым по данному делу является гражданин Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе.

В марте текущего года Октябрьский суд Уфы приговорил подсудимого к отбыванию наказания в виде 2 лет и 4 месяцев в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), было зачтено ему в счет наказания в двойном размере. Таким образом, фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. На радость друзьям Айо освободили в зале суда. Прокурор и потерпевшая просили приговор отменить и признать Айо виновным по всем пунктам обвинения, однако апелляционная инстанция Верховного суда Башкирии оставила вердикт, вынесенный первой инстанцией, в силе. «Я — свободен!»: в Уфе вынесен приговор нигерийцу за изнасилование проститутки Напомним, обвиняемый нигериец был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление, поступившее от 41-летней уфимки, сообщившей, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года. Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий. Так, на телешоу в ответ на реплику одного из зрителей о том, не считает ли она изнасилованием секс, за который ей не заплатили, Мария возразила: «А почему я должна заниматься этим бесплатно?». Следствие длилось почти восемь месяцев, около полугода шел судебный процесс. В итоге судья Октябрьского районного суда Уфы Радмир Гаймалеев принял решение, ставшее полной неожиданностью для многих. Он постановил переквалифицировать все статьи обвинения, которые вменялись Айо, на более легкие: «разбой» — на «самоуправство», а «изнасилование» и «развратные действия» с части второй на часть первую. Пособие по мелкой лжи: проститутку из Уфы опять показали по центральному ТВ Адвокат Рамиль Гизатуллин считает, что в России дело Айо Осиа – скорее всего, единственное, связанное с сексуальным преступлением, по которому обвинение было переквалифицировано на более легкие статьи. Соответственно, и наказание с грозивших ему поначалу 20 лет уменьшилось до 2 лет и 4 месяцев. Получилось как в фильме «Берегись автомобиля»: он виноват, но и не виноват, говорит адвокат. Как считает сам Рамиль Гизатуллин, своим освобождением его подзащитный обязан, как это ни парадоксально, потерпевшей Марии Л. Если поначалу она скрывала лицо, надевала парик и очки, то потом явно стала наслаждаться своей известностью и стала связываться с журналистами, ездить на ток-шоу уже без парика. Ролик с обвинениями в адрес молодых людей, которые не так давно явились к Марии с поддельными удостоверениями сотрудников полиции и пытались ее уломать на бесплатный секс, проститутка сама отправила журналистам. После этого ее пригласили на передачу «На самом деле», и там после проверки на полиграфе был сделан вывод, что она лжет, объяснил Рамиль Гизатуллин. Mkset ранее публиковал интервью с Айо. Молодой человек рассказал, что он при первой возможности намерен уехать домой, в Нигерию, где живут его младшие брат и сестра. Нигериец, осужденный в Уфе за изнасилование проститутки, пел и танцевал за еду в СИЗО По словам Айо, с работой в Нигерии сейчас трудно, там также ощущается кризис из-за падения цен на нефть. Ближе к осени Айо планировал отправиться в Германию и продолжить учебу - теперь уже по бизнес-направлению. Там уже учатся его друзья, которые обещали его поддержать. Он надеется, что пандемия коронавируса не нарушит его планы. Тем временем потерпевшая Мария Л. уже заявила журналистам, что намерена вновь опротестовать судебное решение – теперь уже в Верховном суде России.

