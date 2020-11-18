Самарский суд оставил в силе приговор нигерийцу за изнасилование проститутки в Уфе

Если поначалу она скрывала лицо, надевала парик и очки, то потом явно стала наслаждаться своей известностью и стала связываться с журналистами, ездить на ток-шоу уже без парика. Ролик с обвинениями в адрес молодых людей, которые не так давно явились к Марии с поддельными удостоверениями сотрудников полиции и пытались ее уломать на бесплатный секс, проститутка сама отправила журналистам. После этого ее пригласили на передачу «На самом деле», и там после проверки на полиграфе был сделан вывод, что она лжет, объяснил Рамиль Гизатуллин.