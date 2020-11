Россия поставила новый «рекорд» по загрязнению атмосферного воздуха

В этом году в РФ зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха за последние 16 лет.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на исследование Аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, после того, как были введены весенние ограничения из-за пандемии, количество случаев загрязнения воздуха в регионах страны бьет рекорды. Самый загрязненный воздух оказался в таких регионах, как Самарская и Оренбургской области и Республика Бурятия. За девять месяцев этого года количество ядовитых выбросов в атмосферу превысило на треть максимум, установленный 10 лет назад. А если сравнивать уровень загрязнения воздуха с 2019 годом, он оказался выше в три раза.

