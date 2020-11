Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» не принимает рейсы из-за погодных условий. В расписание вылетов и прилетов внесены изменения, так как взлетно-посадочные полосы завалило снегом, сообщает издание «Фонтанка».

Отметим, что на онлайн-табло уфимского аэропорта имени «Мустая Карима» указаны рейсы, вылет которых задержится. Так, рейс авиакомпании «Россия» вылетит на 20 минут позже запланированного времени. А запланированный утренний рейс этой же авиакомпании и вовсе отменен. Также СМИ сообщает, что некоторые борты в целях безопасности направляются на запасные аэродромы в Москву. В пресс-службе аэропорта «Пулково» сообщили, что значительных задержек не наблюдается. Проблему решит в течении часа.

