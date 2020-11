Сотрудница сети ресторанов быстрого питания “МакДоналдс” рассказала о том, как можно поесть в заведении бесплатно.

По сообщению газеты “Известия”, работница записала видео в известной социальной сети, где рассказала, что если в ресторане быстрого питания перепутали заказ или его готовили слишком долго, то нужно сообщить об этом - сотрудники произведут замену заказа и вероятнее всего вернут деньги. Но девушка посоветовала делать это без грубости, поскольку в “МакДоналдсе” работают обычные люди, которым не хочется слышать недовольство.

