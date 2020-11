Одноклассники и ВКонтакте запустили проект, который поможет найти работу в кризис

Социальные сети Одноклассники и ВКонтакте запустили проект «Работа в кризис» для тех, у кого возникли сложности из-за пандемии.

В его создании приняли участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России и эксперт в поиске работы Алена Владимирская. Подписчикам официальных групп «Работа в кризис» в Одноклассниках и ВКонтакте будут доступны видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий – все это пользователи смогут найти в одном месте в удобной форме. Люди, которые ищут работу, узнают из видеоуроков Алены Владимирской, где размещать резюме, как искать работу в новом цифровом мире, разберут плюсы и минусы удаленного собеседования, научатся грамотно себя презентовать. Тем, кто хочет поменять сферу деятельности, преподаватели онлайн-университета Skillbox расскажут, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 году. А о том, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным и успешно овладеть нужными знаниями и навыками во взрослом возрасте, расскажет помощница по обучению Skillbox Мария Наумова в прямом эфире. А те, кто уже проходит собеседования, узнают о типичных вопросах от работодателей и тревожных «звоночках» во время прохождения интервью в материалах от сервиса поиска работы Worki. Кроме того, проект поможет научиться и новым профессиям. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам Одноклассников и эксперт по соцсетям Павел Борисов в прямом эфире расскажет о профессии SMM-специалиста и поможет начать работу в этом направлении. Прямо из группы в ОК пользователи смогут перейти на поиск подходящих вакансий в чат-боте «Спутник». Им не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету с большим количеством данных: достаточно указать сферу деятельности и интересующий город для работы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться, не покидая социальной сети. В дальнейшем прямо в группах соцсетей пользователям будут доступны вакансии крупных российских компаний, доступные только участникам проекта «Работа в кризис». Кроме того, прямо в суперприложении ВКонтакте доступен раздел «Работа». В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя — для этого не нужно покидать социальную сеть. Раздел запущен вместе с сервисом Worki.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter