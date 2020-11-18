Одноклассники и ВКонтакте запустили проект, который поможет найти работу в кризис

Тем, кто хочет поменять сферу деятельности, преподаватели онлайн-университета Skillbox расскажут, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 году. А о том, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным и успешно овладеть нужными знаниями и навыками во взрослом возрасте, расскажет помощница по обучению Skillbox Мария Наумова в прямом эфире. А те, кто уже проходит собеседования, узнают о типичных вопросах от работодателей и тревожных «звоночках» во время прохождения интервью в материалах от сервиса поиска работы Worki.