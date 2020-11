Из московских коронавирусных госпиталей выписали больше пяти с половиной тысяч пациентов за последние сутки.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество пациентов, которых выписали за последние сутки из московских коронавирусных госпиталей, составляет пять тысяч пятьсот три человека. С начала пандемии количество вылечившихся от коронавируса в Москве превысило триста восемьдесят тысяч человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter