Эксперт прокомментировал победу Уфы в финале «Дебатла»

«В первом раунде Оскар (Лютов, капитан Уфы – ред.) понравился больше, в его выступлении были не только цифры, а еще что-то эмоциональное, семейное. У ребят из Омска в подготовленном выступлении было меньше эмоций. Во втором раунде мне команды не очень понравились, команды как будто повторяли свои же тезисы. В третьем раунде у Оскара не всегда хватало фактуры, омичи немного подуспокоились, и это спокойствие внушало некую уверенность», - отметил эксперт, резюмировав, что по его мнению, «на дистанции» Омск был чуть сильнее.