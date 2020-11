Партнер агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею ограничения максимальной скорости передвижения электросамокатов и гироскутеров.

По его словам, сегодня значительно выросло число происшествий с участием пользователей данного вида транспорта, пишет RT. МВД сегодня разрабатывает меры, чтобы наказывать водителей средств индивидуальной мобильности, а в некоторых случаях приравнять их ответственность к водителям мопедов. Моржаретто считает, что необходимость наказания уже назрела. Ранее в Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км в час.

