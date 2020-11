Эксперт отметил неожиданный ход Омска в проигранном финале «Дебатла» с Уфой

Главный редактор сетевого издания Fonar.TV Андрей Маслов прокомментировал свои оценки, выставленные в финале проекта «Дебатл», где команда Уфы победила Омск со счётом 55:50.

Тема диспута звучала как «Нужны ли длинные каникулы в январе». Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников – губительная практика для экономики и общества. Команда из Башкирии защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими. «Мне понравился с самого начала заход Омска с разбитием каникул. Я ожидал, что и дальше у них так же классно пойдет, но что-то не задалось», - отметил арбитр. Также Андрей Маслов поставил «жирный минус» команде Омска за довольно агрессивные попытки колкостей в адрес капитана Уфы Оскара Лютова, не относящихся к аргументации, и похвалил Оскара за хорошую память и яркие примеры из его работы врачом. Успех башкирской команде принес и эмоциональный образ теплоты новогодних праздников, который удалось нарисовать в своем выступлении. заявил Маслов. Полностью обзор игры можно посмотреть здесь. Напомним: та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры – убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения.

