Дегтярев взял на личный контроль медобслуживание в хабаровской провинции

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит инспекции в медицинских организациях и аптеках Верхнебуреинского района.

Как пишет transsibinfo.com, хабаровский губернатор посетил центральную районную больницу (ЦРБ) в Чегдомыне, где изучил уровень медицинской помощи в условиях пандемии. На текущий момент в инфекционном отделении ЦРБ с подтвержденным коронавирусом лежат 19 человек и еще более ста пациентов проходят лечение на дому. Жители города рассказали Дегтяреву, что работа врачей их устраивает, однако им не нравятся постоянные очереди в медучреждениях, которые накапливаются даже по записи. Губернатор заявил, что это недопустимо. «Администрация больницы ссылается на то, что пациенты сами приходят заранее, за три часа до времени приема. Но для того и есть управленцы, чтобы разводить потоки, работать с людьми», — сказал он. Другой проблемой для жителей стало отсутствие оборудования для ПЦР-диагностики. Анализы приходится отправлять в краевой центр, что увеличивает сроки ожидания результатов. Также в больнице нет компьютерного томографа. Дегтярев рассказал, что обе проблемы уже решаются, в частности, на покупку КТ региона выделил 34 млн рублей, оборудование поставят сюда весной 2021 года. Что касается обеспечения коронавирусных больных бесплатными лекарствами, то все нужные медикаменты должны поступить до конца недели. По словам главврача Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, волонтеры доставят лекарства пациентам прямо домой. Главе региона также рассказали о дефиците противовирусных препаратов и медикаментов для лечения сердечно-сосудистой системы, который образовался из-за огромного спроса и трудностей при работе с маркировкой лекарств. Дегтярев заявил, что краевое правительство планирует оптимизировать доставку медикаментов во все населенные пункты и снизить цену препаратов за счет сокращения транспортных издержек. «Минимум 15% в стоимости — это доставка железнодорожным транспортом. С РЖД решаем вопрос по запуску грузопассажирских поездов, что снизит цены на все грузы, включая лекарства», — отметил он. Дегтярев продолжает инспектировать учреждения системы минздрава и после Чегдомына.

