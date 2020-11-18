Башкирия может стать вторым регионом в России с кольцевой железной дорогой

Башкирия может стать вторым регионом в России с кольцевой железной дорогой

Вчера, 08:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в своих соцсетях рассказал о втором этапе модернизации железнодорожных путей в республике. Перспективный проект руководитель региона обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым.

В рамках проекта планируется создать кольцевую железную дорогу. По словам Хабирова, в Башкирии работа над ним уже началась, сейчас готовится финансовая модель.

— Модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит нам вынести за пределы города транзитные грузовые поезда, которые порой элементарно являются помехой для автотранспорта и жителей кварталов, расположенных вблизи железной дороги, отметил он.

Помимо этого, плюсы будут и для жителей Уфы и республики. Создание кольцевой железной дороги позволит запустить скоростную электричку, на которой можно будет добираться от одного конца города до другого без пробок, расплачиваясь транспортной картой Алга.

Также в 2021 году начнется второй этап реконструкции уфимского ж/д вокзала имени Мустая Карима. Планируется завершить ремонт платформ, удлинить пешеходный тоннель и благоустроить территорию.

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