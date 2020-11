70-м умершим от коронавируса жителем Башкирии стала тяжело больная женщина

Минздрав сообщил подробности о новой жертве Covid-19.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что в Башкирии подвтреждена смерть еще одной жертвы коронавирусной инфекции. Ею стала 78-летняя уфимка, страдавшая гипертонической болезнью третьей степени, сахарным диабетом второго типа, а также имевшая объемное образование в правом легком, о характере которого подробную информацию в минздраве не сообщили. В целом за сутки в Башкирии, по данным минздрава РБ, было выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных Covid-19 жителей Башкирии за период а марта текущего года составило уже 12 684 человека.

