За вывоз мусора с Чишминского района в Башкирии заплатят более 120 млн рублей

С территории Чишминского района планируют в течение 2,5 лет вывезти более 50,3 тысяч тонн мусора, передает РБК-Уфа.

В настояший момент для оказания услуг на 27 ноября муниципальным «Спецавтохозяйством» Уфы назначен аукцион.

Региональный оператор готов заплатить за услуги до 120,77 млн рублей, компания оплатит контракт из собственных средства. Услуги должны быть оказаны с 1 января 2020 года по 30 июня 2022-го.

Отметим, башкирские чиновники уже признали, что мусорная реформа в республике реализована не так успешно, как хотелось бы. О проблемах заявляют и местные жители, в частности, в Уфе поступало сообщение, что мусор, собранный в отдельных контейнерах, машина регоператора скидывает при вывозе в общую кучу.