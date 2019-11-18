В России составили рейтинг самых ожидаемых кроссоверов

Лидером рейтинга стал китайский Geely SX11. Данную модель планируют собирать на заводе «Белджи» (Белоруссия). Об этом информирует RNS.

В продажу Geely SX11 поступит следующей весной. Предположительно, стоимость новинки составит более 1,3 миллиона рублей.

На второй позиции списка самых ожидаемых в РФ кроссоверов оказался чешский Skoda Kodiaq. Данную модель локализуют и адаптируют под российский рынок. Собирать авто станут в Нижнем Новгороде на заводе «группы ГАЗ». В продаже Skoda Kodiaq появится в конце зимы - начале весны 2020 года. В базовой комплектации машину станут продавать за 1,2-1,3 миллиона рублей.

На третьем месте рейтинга CarsWeek.ru расположился кроссовер Audi Q7. Его российская версия будет продаваться в нескольких комплектациях и с широким списком дополнительных опций. Производить данную модель станут в Калининграде на мощностях завода «Автотор». Стоимость авто составит не менее четырех миллионов рублей, уверены эксперты.