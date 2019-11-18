В РФ могут ужесточить нормативы продажи алкоголя

Предложение обсуждается депутатами Госдумы. Минздрав поддерживает инициативу ОНФ, однако единогласного решения по нему пока нет.

Продажу алкогольных напитков хотят запретить после 22:00 по местному времени. Законодатели считают, что это снизит количество ДТП и преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, нововведение положительно скажется на здоровье россиян.