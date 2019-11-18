В РФ могут ужесточить нормативы продажи алкоголя

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Члены «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили правительству и нескольким министерствам ужесточить правила продажи алкогольных напитков, а также на час уменьшить время их продажи.
Нововведение является частью проекта «Демография», сообщает 18 ноября газета «Известия».
Предложение обсуждается депутатами Госдумы. Минздрав поддерживает инициативу ОНФ, однако единогласного решения по нему пока нет.
Продажу алкогольных напитков хотят запретить после 22:00 по местному времени. Законодатели считают, что это снизит количество ДТП и преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, нововведение положительно скажется на здоровье россиян.
Сегодня регионы могут ужесточать требования, описанные в федеральном законодательстве.
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