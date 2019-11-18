В Москве произошла массовая отмена авиарейсов

Так, в аэропорту Внуково позже назначенного времени вылетели шесть рейсов и было отменено пять. Пассажиры пяти рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Шереметьево. В Домодедово было отменено три вылета и задержано четыре.