В Москве произошла массовая отмена авиарейсов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аэропорты столицы отменили и задержали за сутки 23 рейса.
Такие данные были получены 18 ноября по состоянию на 2:00, сообщает газета «Известия».
Так, в аэропорту Внуково позже назначенного времени вылетели шесть рейсов и было отменено пять. Пассажиры пяти рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Шереметьево. В Домодедово было отменено три вылета и задержано четыре.
Подобная задержка вылетов ранее была отмечена 9 ноября.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей