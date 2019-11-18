В Башкирии впервые чиновника дорожного хозяйства оштрафуют за ошибку

Как сообщает РБК-Уфа, сотрудник Управления дорожного хозяйства республики был ответственен за достоверность информации, указанной на дорожном указателе, расположенном в пяти километрах от Булгаково. На нем была надпись «Сихон».

Хотя сам населенный пункт называется «Сихонкино». Сейчас табличку уже заменили.