В Башкирии впервые чиновника дорожного хозяйства оштрафуют за ошибку
Сегодня, 09:30ОбществоНадежда ВалитоваФото: пресс-служба Росреестра по РБ
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Речь идет об искаженном названии населенного пункта на дорожном указателе.
Как сообщает РБК-Уфа, сотрудник Управления дорожного хозяйства республики был ответственен за достоверность информации, указанной на дорожном указателе, расположенном в пяти километрах от Булгаково. На нем была надпись «Сихон».
Хотя сам населенный пункт называется «Сихонкино». Сейчас табличку уже заменили.
Теперь чиновник понесет наказание, на него возбудили административное дело, как сообщает издание, первое такого рода в нашей республике. По словам начальника отдела геодезии и картографии регионального Управления Росреестра Зухры Саитгареевой, размер штрафа, который должен выплатить чиновник согласно своему наказанию — от двух до трех тысяч рублей.
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