В Башкирии в доме правозащитника Ильфира Гареева прошли обыски: на него завели дело

Об этом Медиакорсети рассказал его коллега, общественный деятель Марсель Ахияретдинов. При обыске дома Гареева в Кушнаренково присутствовали четыре оперативника и двое понятых.

Они же вручили правозащитнику постановление об уголовном деле от 13 ноября, согласно которому Гареев причастен к тому, что в период с 18 января по 29 октября «вместе с неустановленными лицами по преступному сговору проник в здание бывшей школы села Старогумерово и тайно похитил чугунные батареи, принадлежащие администрации района, тем самым причинив ущерб на 9 999 рублей 88 копеек».

В постановлении также сообщается, что в деле учитывались свидетельские показания некоего гражданина Ситникова, который лично видел Ильфира Гареева в момент продажи школьных батарей.

«Похищенное» имущество, однако, найдено так и не было, в связи с чем судья решила провести обыск в доме правозащитника:

«Следствие думает, что в жилище и надворных постройках Гареева могут находиться орудия, оборудования или иные средства совершенного преступления».

Напомним, ранее Ильфир Гареев жаловался в прокуратуру района на катастрофическое состояние местной школы, носящей имя Героя Советского Союза Салиха Валеева.

Школа перестала работать с 1 сентября 2015 года. Официально сообщалось, что ее деятельность приостановилась по просьбам родителей, но у местных общественников были поводы в этом усомниться.

«Школу признали „неэффективной“, на нее было много расходов», — сообщал тогда Гареев. «На самом деле родители были против».

Ранее об этом подробно писала Медиакорсеть.

Сам общественник виновным себя не признает и связывает обыски и возбуждение уголовного дела со своей правозащитной деятельностью, уточняя также, что сам свидетель Ситников уже отказался от своих слов.

Сама школа находится в разграбленном состоянии: неизвестные не только похитили книги и батареи, но изъяли и различные стройматериалы. При этом сельчане сообщают, что в «школу есть, кому ходить».

Ранее глава района Рустам Гиззатуллин сообщал, что школа начнет работу, «если наберутся дети».

«Проблема в нормативах, я виделся с родителями в селе Старогумерово, и мы договорились о том, чтобы они собрали необходимое количество учеников, и начинаем работать. Мы напрямую работаем с родителями, жителями Старогумерово. И пока точку в этом вопросе ставить рано», — отметил тогда Гиззатуллин.

Оперативного комментария у чиновника нам пока взять не удалось.