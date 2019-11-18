В Башкирии снизилась смертность населения от алкоголя, ДТП и других внешних факторов

Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поделился статистическими данными о социально-экономическом развитии республики за девять месяцев текущего года.

Наиболее позитивно выглядел показатель смертности населения, который начал неуклонно снижаться по сравнению с предыдущим годом. Общее снижение уровня смертности, возможно, пока выглядит не слишком солидно - с 12,6 до 12,2 на тысячу населения.

При этом гораздо лучше выглядит показатель смертности от внешних факторов, который уменьшился на 10%, то есть погибло на 1322 человека меньше.

Смертность от ДТП снизилась на 15,4%, от утопления - на 16%, на алкогольных отравлений - на 47%, от пожаров - на 36,7%, от суицидов - на 30%.