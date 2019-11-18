В Башкирии произошла авария с отоплением сразу после выдачи паспортов готовности

Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ РБ Борис Беляев рассказал о готовности региона к отопительному сезону. По его словам, 15 ноября практически все муниципалитеты республики получили от Ростехнадзора паспорта готовности к этому важному периоду.

И буквально в этот же день произошло аварийное отключение тепла в 11 многоквартирных домах, а также двух школах, детском саду и больнице села Языково Благоварского района. Без отопления остались 510 жильцов этих домов, в том числе 120 детей.

Причиной отключения стало возгорание двигателя-дымососа в центральной котельной. Авария произошла в 15.40, на ее ликвидацию ушло 8 часов 42 минуты, тепло в здания было подано в 00.22.

Борис Беляев также сообщил, что в Кушнаренковском районе еще не завершена реконструкция новой котельной, три новых котла должны быть смонтированы до 5 декабря. Пока отопление обеспечивается за счет старого оборудования.