В Башкирии планируют пересмотреть систему аутсорсинга в медучреждениях
К этому призвал первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.
На оперативном совещании в правительстве республики первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров обратился к министру здравоохранения региона Максиму Забелину с просьбой обратить внимание на то, как выполняется работа сервисными организациями, которых привлекли в медучреждения.
«Например, в ГКБ №13 электрики на аутсорсинге и приходят раз в неделю. Две проблемы в связи с этим — обслуживание аппаратуры, где нужны электрики-профессионалы. Вторая — элементарно лампочка перегорает в палате, и просят пациента ввернуть. Мне кажется, это не совсем верно: загипсованный пациент начинает лезть на стремянку и менять лампочку»,— привел пример Андрей Назаров.
По информации Коммерсантъ-Уфа, непрофильные услуги стали передавать сервисным оргагнизациям в 2017 году в больницах и школах. Инициатива исходила от экс-главы республики Рустэма Хамитова.
В РБК-Уфв сообщают, что Башкирия оптимизировала 29,1 из 72,6 тысяч ставок в государственных и муниципальных учреждениях. В настоящий момент от минздрава республики ожидают доклад о хозяйственной деятельности больниц.
Медиакорсеть также передавала, что ранее поступали жалобы пациентов также и на то, что им не хватает хлеба, пока что информация не нашла подтверждения. В РКБ поступали жалобы также и от врачей, которые сообщили, что новый руководитель больницы Эльза Сыртланова, вступившая в должность главврача РКБ 29 октября, успела «дестабилизировать психологическую ситуацию в коллективе».