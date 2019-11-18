В Башкирии планируют пересмотреть систему аутсорсинга в медучреждениях

На оперативном совещании в правительстве республики первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров обратился к министру здравоохранения региона Максиму Забелину с просьбой обратить внимание на то, как выполняется работа сервисными организациями, которых привлекли в медучреждения.

«Например, в ГКБ №13 электрики на аутсорсинге и приходят раз в неделю. Две проблемы в связи с этим — обслуживание аппаратуры, где нужны электрики-профессионалы. Вторая — элементарно лампочка перегорает в палате, и просят пациента ввернуть. Мне кажется, это не совсем верно: загипсованный пациент начинает лезть на стремянку и менять лампочку»,— привел пример Андрей Назаров.

По информации Коммерсантъ-Уфа, непрофильные услуги стали передавать сервисным оргагнизациям в 2017 году в больницах и школах. Инициатива исходила от экс-главы республики Рустэма Хамитова.

В РБК-Уфв сообщают, что Башкирия оптимизировала 29,1 из 72,6 тысяч ставок в государственных и муниципальных учреждениях. В настоящий момент от минздрава республики ожидают доклад о хозяйственной деятельности больниц.