Следком Башкирии проверит жилье сироты, который обращался к Путину за помощью

Пресс-служба следственного комитета Башкирии передала, что в настоящий момент ведомство проводит проверку по факту предоставления ненадлежащего жилья сироте из Учалов.

По информации Медиакорсети речь идет об Ильнуре Даушеве, который уже многие годы борется с местной адмнистрацией за право жить в нормальном доме. Чиновники выделили ему комнату, в которой перекрыта вентиляция, пахнет ссыростью плесенью, а по ночам наведываются грызуны и насекомые. На днях Ильнур записал видеообращение к Путину, в котором рассказал, что администрация отказала ему в выдаче пригодного жилья.

«Башкортостан, город Учалы. Судьи! Прокуроры! Учалинские баи! Хватит меня мучать!», – обращался он.

Предварительно следователи установили, что в 2013 году неустановленные должностные лица администрации Учалинского района купили комнату за 900 тысяч рублей.

« Осмотром места происшествия установлено, что жилое помещение нуждается в проведении капитального ремонта.В настоящее время следователями назначена строительно-техническая экспертиза с целью установления соответствия предоставленного жилого помещения действующим строительно-техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отмечается в релизе.