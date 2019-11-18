Радий Хабиров остался недоволен ремонтом дворов в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии подняли вопрос выполнения программы «Башкирские дворики».

По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева,за текущий год в республике благоустроили 107 детских площадок, в работе остались еще 294 площадки. Сумму затрат чиновник оценил в 3,6 млрд рублей, отметив, что расходы не укладываются в выделенный бюджет.

Глава Башкирии Радий Хабиров, очевидно, все же оказался недоволен результатами.

«Вот это асфальт они положили. Я не раз говорил: прекратите делать тротуары и дороги без бордюра. Это двор называется? За это деньги заплатили. На это можно бесконечно смотреть и любоваться»,– прокомментировал Хабиров фотографию, на которой был изображен разбитый асфальт, который якобы отремонтировали за 2 млн рублей.

Хабиров выразил недоумение, зачем принимать объекты, которые не соответствуют качественным показателям. «Мы же смешим людей. Они туда придут и правильно скажут: здесь освоили деньги. Это не для детей. Мы, конечно, будем добавлять, но только туда, где технология отработана полностью. Если нет, то мы не будем тратить деньги и выставлять себя посмешищем», – высказался он.

Руководителю региона также не понравилось, что жители благоустроенных дворов стали не пускать соседских детей на свою территорию.

«Мне кажется, это неправильно. Я не знаю, как это юридически обоснованно… Но мы же это делаем, и никто не умрет, если все детишки придут и поиграют там. Но такая проблема началась. И с такими жителями, с такими общественными организациями надо работать, объяснять им», – отметил он.