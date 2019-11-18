Прокуратура Башкирии установила причины массовой гибели пчел

В региональной прокуратуре озвучили результаты проверки по факту гибели пчел в Нуримановском районе.

Устанлвлено, что к гибели привело использование пестицидов для обработки сельхозкультур. Виновниками назвали компанию «СП «Дружба» и Агрофирму «Идель».

Прокуроры, передает ГТРК-Башкортостан, отметили, что местное население обобработке полей агрохимикатами не предупредили. Сельхозпредприятие «Дружба», кроме того, при работе не приняла в учет метеорологичекие условий. Не соблюдались также санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест, рабочие предприятий не прошли обучение и не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз и кожи.

В ведомстве сообщили, что были выявлены и факты хранения пестицидов с нарушением установленных требований, а все отходы сжигались без специальной установки.

В отношении юридического лица и должностных лиц предприятий возбудили административные дела, они оштрафованы на 36 тысяч рублей.

Отдельно сообщается, что ранее указанные факты не были приняты во внимание региональным роспотребнадзором, в связи с чем в адрес руководителя управления внесли представление, о сложившейся ситуации проинформировали также и правительство республики.