«Норникель» планирует нарастить объемы добычи руды в 2,5 раза
На Дне инвестора, проходившем в Лондоне 18 ноября, «Норникель» представил свою программу роста. Эксперты дали программе позитивные оценки.
По мнению экспертов, новая программа развития предприятия повысит его конкурентоспособность. Кроме этого, вложения в экологичность производства может привлечь новых инвесторов.
Согласно новой программе, предприятие может нарастить добычу руды в 2,5 раза, а производство металлов увеличить более чем на 30%. Руководство компании отмечает, что рост этих показателей позволит больше отчислять в бюджеты регионов присутствия.
На сегодняшний день, «Норникель» является ключевым налогоплательщиком и инвестором для регионов, в которых расположены предприятия холдинга. Например, недавно было заключено соглашение с руководством Мурманской области, подразумевающее выделение более $2 млрд на нужды региона. Средства пойдут на улучшение жизни и развитие внутреннего туризма.
На лондонском форуме была представлена и новая экологическая стратегия «Норникеля». Согласно ей выброс на производственных площадках в Норильске будут сокращены на 90%. Улучшение экологии ожидается и вокруг промышленных объектов Кольской ГМК. Также доклад содержал данные о том, загрязняющее влияние «Норникеля» снизится в 7 раз, благодаря закрытию медного цеха в Мончегорске и плавильного в поселке Никель. Сотрудникам закрывшихся цехов выплатят материальную компенсацию. Также они смогут устроиться на другие предприятия компании или пройти переобучение за ее счет.
Иностранные инвесторы положительно оценили программу роста «Норникеля», сообщают «Новые Известия». В частности было отмечено, что увеличение объемов, наряду с вложением в экологичность, повышают конкурентоспособность и устойчивость компании.