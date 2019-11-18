«Норникель» планирует нарастить объемы добычи руды в 2,5 раза

По мнению экспертов, новая программа развития предприятия повысит его конкурентоспособность. Кроме этого, вложения в экологичность производства может привлечь новых инвесторов.

Согласно новой программе, предприятие может нарастить добычу руды в 2,5 раза, а производство металлов увеличить более чем на 30%. Руководство компании отмечает, что рост этих показателей позволит больше отчислять в бюджеты регионов присутствия.

На сегодняшний день, «Норникель» является ключевым налогоплательщиком и инвестором для регионов, в которых расположены предприятия холдинга. Например, недавно было заключено соглашение с руководством Мурманской области, подразумевающее выделение более $2 млрд на нужды региона. Средства пойдут на улучшение жизни и развитие внутреннего туризма.

На лондонском форуме была представлена и новая экологическая стратегия «Норникеля». Согласно ей выброс на производственных площадках в Норильске будут сокращены на 90%. Улучшение экологии ожидается и вокруг промышленных объектов Кольской ГМК. Также доклад содержал данные о том, загрязняющее влияние «Норникеля» снизится в 7 раз, благодаря закрытию медного цеха в Мончегорске и плавильного в поселке Никель. Сотрудникам закрывшихся цехов выплатят материальную компенсацию. Также они смогут устроиться на другие предприятия компании или пройти переобучение за ее счет.