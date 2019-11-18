«Меня это не устраивает»: главу Башкирии возмутила чрезмерно дорогая остановка

Со слов главы Башкирии Радия Хабирова выяснилось, что в селе Акъяр Хайбуллинского района построили некачественную, но завышенную по стоимости остановку.

На оперативном совещании рассказали, что всего для села заказали 10 остановок на общую сумму в 958,6 тысяч рублей. Стоимость каждого составила 95,8 тысяч рублей. Однако при установке подрядчик допустил немало нарушений. Так, вместо цветного поликарбоната использовали прозрачный, в смете завысили стоимость профнастиля, чрезмерно дорогой получилась скамейка, была уменьшена щебеночная площадка.

«Не буду скрывать: по этому факту я тут же отправил контрольное управление этим разбираться, что это такое. Контрольное управление мне по целому ряду показателей докладывает, что цена чуть ли в два раза завышена. Меня это не устраивает, поэтому прошу ситуацию в Хайбуллинском районе проанализировать и внести мне предложения, кто виноват в этом – и виноват ли», – отметил Радий Хабиров.