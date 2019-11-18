Мария Захарова призналась, что у нее тоже бывают «сложные» вопросы
Сегодня, 14:58ОбществоФото: wikimedia.org
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала с какими вопросами журналистов труднее всего работать на брифингах.
По словам Захаровой, труднее всего отвечать на вопросы, которые задаются не для ответа, а ради перфоманса. «Иногда это вовсе и не вопрос: человеку нужно высказаться, заявить о себе», – цитирует news.ru. Такие люди приходят не за ответами, а для того, чтобы сделать прокламацию или заявление.
Иногда они даже снимают свой вопрос, отмечает Мария Захарова. Человек делает запись пока говорит, но как только начинается ответ, камера выключается, т. е. информация совсем не важна, важно собственное выступление.
Мария Захарова считает, что 99,9% журналистов приходят на ее брифинги за ответами на важные вопросы. Эти люди действительно занимаются международной политикой и знают, где можно получить развернутые ответы.
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