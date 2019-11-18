Эксперты назвали самых трудолюбивых актеров Британии

Исследование учитывало достижения ста кинозвезд, номинированных на премии National Television Award и BAFTA за последние десять лет, сообщает 18 ноября газета «Известия».

Рассматривались такие показатели, как количество появлений в фильмах и универсальность.

На первом месте оказался актер сериала «Доктор Кто» Дэвид Теннант, на втором - звезда телешоу«Мужчины поступают плохо» Мартин Клунес, на третьем - юморист Дэвид Джейсон.