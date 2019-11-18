Эксперты назвали самых трудолюбивых актеров Британии

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По итогам опроса потокового сервиса Britbox, самым трудолюбивым киноартистом Великобритании является Дэвид Теннант, а само трудолюбивой актрисой - Оливия Колман.
Исследование учитывало достижения ста кинозвезд, номинированных на премии National Television Award и BAFTA за последние десять лет, сообщает 18 ноября газета «Известия».
Рассматривались такие показатели, как количество появлений в фильмах и универсальность.
На первом месте оказался актер сериала «Доктор Кто» Дэвид Теннант, на втором - звезда телешоу«Мужчины поступают плохо» Мартин Клунес, на третьем - юморист Дэвид Джейсон.
Четвертую позицию заняла актриса Оливия Колман, недавно номинированная на «Оскар». На пятом месте - Джулия Уолтерс, известная по киносаге о Гарри Поттере.
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