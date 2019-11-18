Депутата из Башкирии приговорили за пьяное вождение
Сегодня, 17:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Ему назначили обязательные работы.
В региональной прокуратуре передали, что в отношении 59-летнего бывшего депутата совета района вынесли приговор в Кумертауском межрайонном суде.
Сообщается, что его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ).
Установлено, что подсудимый в январе 2019 года был лишен за нетрезвое вождение водительских прав, однако в августе этого года, по данным прокуроров, снова сел пьяный на сей раз за рулем скутера и поехал в магазин.
Свою вину мужчина полностью признал, ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом сроком на 2 года.
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