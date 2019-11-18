Да будет снег: в Башкирии пообещали ухудшение погодных условий и сильные осадки

Специалисты регионального МЧС спрогнозировали сильный гололед, снежные заносы, накат и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

По прогнозу ведомства, видимость в осадках составит не более 500-1000 метров. В период с 20:00 18 ноября до 20:00 19 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью будет мокрый снег, придет и северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3,-8°, по северу до -15° с понижением в течение дня до -13,-18°.

Похолодает и в столице Башкирии. Температура воздуха ночью -6,-8°, с понижением в течение дня до -13,-15°. Обещают также и гололед, снежные накаты и сильные осадки. Ветер также будет северо-восточный 7-12 метров в секунду.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии также сообщали о сильных снегопадах в течение всей следующей недели.