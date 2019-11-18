А теперь зимние новости: в Башкирию идут морозы до минус 25 градусов

Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии среди прочих важных новостей прозвучал также и прогноз погоды на ближайшую неделю.

Начиная с завтрашнего дня, по данным синоптиков, ожидается снегопад и понижение температуры.

В ночное время столбик термометра опустится до минус 20 градусов, а в восточных районах республики - даже до минус 25 градусов.

Днем станет немного теплее - около минус 18 градусов.