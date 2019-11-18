А теперь зимние новости: в Башкирию идут морозы до минус 25 градусов
Сегодня, 10:47ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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К концу недели вновь потеплеет.
Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии среди прочих важных новостей прозвучал также и прогноз погоды на ближайшую неделю.
Начиная с завтрашнего дня, по данным синоптиков, ожидается снегопад и понижение температуры.
В ночное время столбик термометра опустится до минус 20 градусов, а в восточных районах республики - даже до минус 25 градусов.
Днем станет немного теплее - около минус 18 градусов.
К концу недели ожидается небольшое потепление.
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